Женщина погибла в результате обстрела Токмака со стороны Украины кассетными боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы во время обстрела Токмака в Запорожской области. Из-за вражеских действий погибла женщина. Об этом пишет RT со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.

"Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина", – рассказал он.

Кроме того, в результате атаки со стороны Украины пострадал другой мирный житель, сейчас он находится в больнице, добавил Балицкий.

Еще одна вражеская ракета была сбита российской системой ПВО, а третий украинский снаряд не разорвался, уточнил врио главы региона.

Ранее украинские войска использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

Также ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Щетиновка. Вражеские войска выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших.



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