Вылет самолета Сочи – Москва задерживается из-за отказа пассажира надеть маску – очевидец

13:06
По данным одного из них, рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь в 12:10, однако вылет пришлось задержать из-за того, что на нарушителя масочного режима пожаловалась одна из-за пассажирок самолета.
"Девушка начала на него ругаться, он на нее матом. Сотрудники полиции все зафиксировали, что он ругался матом в самолете. Все его увели, вот только полицейские остались", – поделился очевидец.
Уточняется, что молодого человека уже сняли с рейса. В настоящее время полицейские составляют протокол.
"Сотрудники авиакомпании пришли, ищут его ручную кладь, багаж перепроверяют. Сотрудники полиции сейчас опросили одного, второго человека", – рассказал очевидец Москве 24.
В ноябре прошлого года российская чемпионка мира по боку во втором среднем весе Наталья Рагозина устроила скандал на борту самолета из-за просьбы стюардессы надеть маску. В публикации в Instagram спортсменка заявила, что средство защиты мешает ей пить.
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