Проглотившая батарейку девочка скончалась в Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге скончалась девочка, которая три месяца назад проглотила батарейку. Об этом сообщает Piter.TV.

По данным портала, годовалая девочка проживала с 23-летней матерью и 26-летним отцом, который состоит на миграционном учете. Около трех месяцев назад она проглотила круглую батарейку, а 4 декабря ребенка госпитализировали.

Девочка попала в больницу с диагнозом "инородное тело в кишечнике" в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что мать и маленького ребенка госпитализировали после занятия в частном бассейне на улице Большой Почтовой. По предварительной информации, пострадавшие сначала почувствовали резкий запах, а потом обратились за медицинской помощью.



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