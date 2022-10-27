В Крыму бывший ученик школы попытался совершить поджог учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Крыму росгвардейцы задержали мужчину, который попытался совершить поджог школы в поселке Аграрное под Симферополем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у задержанного была изъята канистра с горючим. По словам министра образования Крыма Валентины Лаврик, поджигателем оказался 23-летний психически нездоровый выпускник этой школы.

"Это школа № 22. На территорию школы зашел ее бывший выпускник и облил фасад бензином. Охранники и вызванные правоохранители задержали его. Нужно сказать, что он состоит на учете в списке психически больных людей", – заявила она.

Ранее бывший ученик школы № 6 в Волжском Волгоградской области ворвался в учебное заведение с ножом. ЧП случилось во вторник, 25 октября.

Молодой человек выломал входную дверь, однако его остановил вахтер. Позднее выпускник начал угрожать расправой директору школы.

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