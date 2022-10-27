Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 96 км МКАД

На внутренней стороне 96 километра МКАД столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на участке дороги после развязки с Ярославским шоссе. На месте работают оперативные службы.

Движение в районе аварии затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 46 километре МКАД произошло ДТП с тремя автомобилями. Информация о пострадавших не поступала.

До этого на внутренней стороне 78 километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Движение в районе ДТП временно осуществлялось по двум полосам из пяти.

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