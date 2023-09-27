27 сентября, 23:16Происшествия
Полиция задержала троих участников перестрелки в Дагестане
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали троих разыскиваемых участников перестрелки в Дагестане, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.
Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принимаются меры к задержанию оставшихся разыскиваемых, в частности, жителя села Леваши 1986 года рождения Мурада Гусенгаджиева.
Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, обращаться по телефонам: 99-65-77 или 8(963)795-05-19.
Ранее сообщалось, что два человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в селе Леваши в Дагестане. Инцидент произошел примерно в 17:30 27 сентября.
Конфликт случился между двумя людьми. Позже к потасовке подключились другие граждане, которые начали перестрелку на территории аэродрома.
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