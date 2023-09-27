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27 сентября, 23:16

Происшествия

Полиция задержала троих участников перестрелки в Дагестане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали троих разыскиваемых участников перестрелки в Дагестане, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принимаются меры к задержанию оставшихся разыскиваемых, в частности, жителя села Леваши 1986 года рождения Мурада Гусенгаджиева.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, обращаться по телефонам: 99-65-77 или 8(963)795-05-19.

Ранее сообщалось, что два человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в селе Леваши в Дагестане. Инцидент произошел примерно в 17:30 27 сентября.

Конфликт случился между двумя людьми. Позже к потасовке подключились другие граждане, которые начали перестрелку на территории аэродрома.

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