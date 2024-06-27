Роспотребнадзор определил дополнительные меры профилактики холеры в Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дополнительные меры профилактики холеры примут в Херсонской области. Так прокомментировал Роспотребнадзор ситуацию с холерой в подконтрольном Киеву Херсоне.

"25 июня проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Херсонской области, определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер", – передает РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

В свою очередь, подполье сообщило изданию о смерти еще двух человек, заразившихся холерой в Херсоне. По данным источника, в больницы продолжают поступать украинские военные, однако местные прокиевские власти отрицают распространение инфекции.

До этого сообщалось о госпитализации около 100 заболевших холерой, не менее 12 скончались.

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

