Средства ПВО сбили 2 БПЛА над Тверской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ сбили над территорией Тверской области беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА", – указано в сообщении.

Через некоторое время пресс-служба сообщила о сбитии еще одного беспилотника. В правительстве уточнили, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, в результате атак никто не пострадал.

Ранее четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях при атаке на регион не сообщалось.

До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ. В городе было зафиксировано три прилета БПЛА, два из которых взорвались в жилой застройке.

