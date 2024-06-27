27 июня, 04:54Происшествия
Средства ПВО сбили 2 БПЛА над Тверской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО РФ сбили над территорией Тверской области беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА", – указано в сообщении.
Через некоторое время пресс-служба сообщила о сбитии еще одного беспилотника. В правительстве уточнили, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, в результате атак никто не пострадал.
Ранее четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях при атаке на регион не сообщалось.
До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ. В городе было зафиксировано три прилета БПЛА, два из которых взорвались в жилой застройке.
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