12:00Происшествия
Пожар произошел в центре Москвы
По предварительной информации, возгорание произошло на территории стройки нового жилого комплекса "Виктория Парк". Огонь полыхает на площади 70 квадратных метров. Также очевидцы сообщают о звуках взрыва. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
По информации РИА Новости, пожар произошел на крыше строящегося 15-этажного здания на улице Поклонной, 15.произошел в Российской академии адвокатуры и нотариата в центре столицы. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания в Малом Полуярославском переулке, 3/5, строении 1. Пожар потушили на площади около 15 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
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