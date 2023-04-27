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12:00

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Пожар произошел в центре Москвы

Видео: телеграм-канала "Москвач"

В центре Москвы вспыхнул пожар, сообщают очевидцы. По их данным, клубы черного дыма видны в районе Поклонной горы.

По предварительной информации, возгорание произошло на территории стройки нового жилого комплекса "Виктория Парк". Огонь полыхает на площади 70 квадратных метров. Также очевидцы сообщают о звуках взрыва. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

По информации РИА Новости, пожар произошел на крыше строящегося 15-этажного здания на улице Поклонной, 15.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Ранее пожар произошел в Российской академии адвокатуры и нотариата в центре столицы. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания в Малом Полуярославском переулке, 3/5, строении 1. Пожар потушили на площади около 15 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

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