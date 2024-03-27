27 марта, 18:49Происшествия
Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елене Ягодкиной предъявили обвинение в превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает ТАСС из зала Басманного суда.
По информации ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, а с сентября 2019 года ее назначили на должность замглавы ФТС.
Ранее стало известно, что в столичный Басманный суд поступило ходатайство следствия об аресте Ягодкиной. По информации СМИ, ее задержали в служебном кабинете после совещания.
Информация о задержании Ягодкиной появилась в СМИ накануне. По данным прессы, в кабинете у чиновницы прошли обыски. Ее процессуальный статус следствие определит после допроса.
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