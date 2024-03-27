Следствие просит отправить в СИЗО замруководителя ФТС Елену Ягодкину

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

В столичный Басманный суд поступило ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя ФТС России Елены Ягодкиной, она является фигурантом дела о должностных преступлениях. Об этом пишет ТАСС.

"В суд поступило ходатайство об избрании Ягодкиной меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Женщина подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Агентство уточнило, что ее задержали в служебном кабинете после совещания в Федеральной таможенной службе.

Информация о задержании Ягодкиной появилась в СМИ накануне. Источник в правоохранительных органах сообщал, что ее подозревают в должностных преступлениях.

По данным прессы, в кабинете у чиновницы прошли обыски. Ее процессуальный статус следствие определит после допроса.

Ягодкина работает в таможенных службах с 1997 года. В сентябре 2019-го она получила пост замглавы ФТС. Женщина является генерал-полковником таможенной службы, была отмечена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".