Фото: 123RF/svglass

Животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове, передает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание распространилось на площадь 1 200 квадратных метров. При этом угрозы распространения огня нет. Также из здания удалось вывести 100 голов крупного рогатого скота.

"На месте работают 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС России", – добавили в МЧС.

Ранее пожар произошел на севере Москвы. В одной из квартир на 6-м этаже жилого дома на Бескудниковском бульваре загорелась обшивка двери и вещи в прихожей. Возгорание площадью 2 квадратных метра удалось ликвидировать, но внутри жилища специалисты обнаружены тело человека без признаков жизни.

