Прокуратура КНР: экс-глава Bank of China приговорен к смертной казни

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Бывший председатель правления и секретарь партийного комитета одного из самых крупных банков в мире Bank of China Лю Ляньгэ был приговорен к смертной казни за получение взяток, сообщает РИА Новости со ссылкой на верховную народную прокуратуру КНР.

Приговор вынесен с отсрочкой исполнения на два года. Кроме того, Ляньгэ пожизненно лишили политических прав и конфисковали личное имущество.

Bank of China – старейший банк в стране, который входит в четверку крупнейших финансовых учреждений Китая. До 1942 года он был одним из банков, ответственных за выпуск денег. Сейчас функции центрального банка выполняет Народный банк Китая.

Ранее в Китае к смертной казни приговорили зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина за взяточничество в размере 278 миллионов юаней (примерно 38 миллионов долларов США).

По версии следствия, с 2002 по 2020 год Чэнь Цзисин, пользуясь служебным положением, оказывал помощь физическим и юридическим лицам по передаче земли, решения споров и другим вопросам, за что получал деньги.