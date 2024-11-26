Более 20 украинских дронов сбито за ночь над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 20 украинских беспилотников были сбиты и подавлены средствами ПВО и РЭБ в ночь на 26 ноября в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА", – сообщил он.

Слюсарь добавил, что в результате отражения атаки пострадавших и разрушений на земле зафиксировано не было.

Ранее силы ПВО сбили восемь украинских баллистических ракет в Курской области. Всего за 25 ноября были уничтожены шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.