В убийстве трех человек в Луховицах подозревают 14-летнего подростка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве двоих мужчин и женщины в городском округе Луховицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Уточняется, что тела трех человек были обнаружены 25 ноября в квартире одного из домов, расположенных в поселке Красная Пойма.

По предварительным данным полиции, в данной квартире между четырьмя гражданами произошла драка, в ходе которой один из участников убил оппонентов с помощью ножа.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух жителей Свердловской области обвиняют в убийстве и дальнейшем расчленении тела знакомого электролобзиком. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел 6 декабря 2021 года. В ходе распития спиртных напитков в квартире в городе Камышлове мужчины сначала ударили ножом в кисть руки и живот одного из гостей, а затем напали на хозяина жилого помещения.

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