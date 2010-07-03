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Москва 24

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Происшествия

15:03

ТЦ "Речной" проверяют из-за угрозы взрыва

происшествия

Фото: телеканал Москва 24

Кинологи проверяют торговый центр "Речной" на севере Москвы после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре по адресу: Фестивальная улица, дом 2Б. Сейчас здание проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", – заявили по факту произошедшего. О проведении эвакуации посетителей пока неизвестно.

Ранее в ноябре экстренные службы эвакуировали посетителей торгового центра "Фуд сити" в ТиНАО из-за угрозы взрыва. Информация, которая поступила от анонимного источника, впоследствии не подтвердилась.

Ответственность за ложные вызовы предусматривает статья 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Заведомо ложный вызов специализированных служб" и влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

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