В МВД назвали основное время, когда совершаются карманные кражи в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Карманные кражи в Москве совершаются в основном в утренние и вечерние часы пик. Об этом рассказал замначальника шестого отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД Вячеслав Отраднов на пресс-конференции в редакции газеты "Вечерняя Москва".

По его словам, кражи происходят обычно с 08:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00.

"Даже если потерпевший предпринимает какие-то профилактические меры, все зависит от него самого, от его виктимного поведения", – уточнил Отраднов.

Он рекомендовал не носить кошельки и телефоны в задних карманах, не класть их сверху пакетов, а также внимательно следить за вещами.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже телефона у пассажирки столичного метро. Происшествие случилось между станциями "Чистые пруды" и "Библиотека имени Ленина". Женщина держала смартфон в кармане, мужчина это заметил и, воспользовавшись большим скоплением пассажиров вокруг, вытащил его.



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