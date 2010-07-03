45 мотоциклистов погибли в Москве за сезон

Фото: Агентство "Москва"
За сезон-2019 в Москве было зафиксировано 650 ДТП с участием мотоциклистов. Это на 12% меньше, чем годом ранее, сообщили в Центре организации дорожного движения.
"Погибли 45 человек – это почти в два раза меньше, чем в 2013 году, но на 7% больше, чем в прошлом году", – говорится вTwitter ЦОДД.
Основными причинами гибели мотоциклистов в авариях названы превышение скорости и отсутствие экипировки.
По данным ЦОДД, в 2019 году в Москве прибавилось восемь тысяч мотоциклистов.
Ранее в ГИБДД попросили столичных мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Автоинспекция предупредила, что из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.