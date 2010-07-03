45 мотоциклистов погибли в Москве за сезон

Фото: Агентство "Москва"

За сезон-2019 в Москве было зафиксировано 650 ДТП с участием мотоциклистов. Это на 12% меньше, чем годом ранее, сообщили в Центре организации дорожного движения.

"Погибли 45 человек – это почти в два раза меньше, чем в 2013 году, но на 7% больше, чем в прошлом году", – говорится вTwitter ЦОДД.

Основными причинами гибели мотоциклистов в авариях названы превышение скорости и отсутствие экипировки.

По данным ЦОДД, в 2019 году в Москве прибавилось восемь тысяч мотоциклистов.

Сухая статистика. За сезон в Москве было 650 ДТП с мото. Это на 12% меньше, чем в 2018. Погибли 45 человек - это почти в 2 раза меньше, чем в 2013, но на 7% большем, чем в прошлом году. Основные причины смертей в авариях не меняют - превышение скорости и отсутствие экипировки. pic.twitter.com/Ms40LvzjsZ — ЦОДД (@gucodd) 26 октября 2019 г.



Ранее в ГИБДД попросили столичных мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Автоинспекция предупредила, что из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания ДТП.