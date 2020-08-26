СК начал проверку информации о гибели трех человек после падения с крыши в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Трое строителей сорвались вниз с крыши на западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, инцидент случился 26 августа во время работ на кровле нежилого строения на Рябиновой улице. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Следственные органы начали доследственную проверку. На месте работают следователи и криминалисты.

В июле в Дмитровском городском округе при строительстве колодца погиб мужчина. Тело 35-летнего мужчины нашли на территории частного домовладения в деревне Ульянки.

Выяснилось, что он копал колодец вместе с другими рабочими и спустился вниз. Из-за смещения колец колодца туда начал поступать песок, мужчину засыпало. По предварительным данным эксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей песком.