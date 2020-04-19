Женщина погибла при падении с 12 этажа на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-востоке Москвы женщина выпала из окна 12 этажа. Инцидент случился на улице Перерва, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что после падения на крышу ресторана жительница погибла.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего и личность погибшей устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик выжил после падения из окна в Подмосковье. Ребенка 2 лет и 8 месяцев доставили в НИИ детской хирургии и травматологии в столице из ГКБ Рошаля с телесными травмами. Как рассказала мама, ее сын выпал из окна пятого этажа дома, где они живут.