Женщина погибла при падении из окна на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На юго-западе Москвы женщина выпала из окна квартиры. От полученных при падении травм она скончалась, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером в воскресенье женщина выпала из окна квартиры на 8-м этаже на Остафьевской улице", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

По некоторым данным, в квартире остались трое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик выжил после падения из окна в Подмосковье. Ребенка 2 лет и 8 месяцев доставили в НИИ детской хирургии и травматологии в столице из ГКБ Рошаля с телесными травмами. Как рассказала мама, ее сын выпал из окна пятого этажа дома, где они живут.