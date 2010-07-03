Трехлетний мальчик выжил после падения из окна в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мальчик выпал из окна жилой пятиэтажки в подмосковном Рошале, сообщает Агентство "Москва".
Ребенка 2 лет и 8 месяцев доставили в НИИ детской хирургии и травматологии в столице из ГКБ Рошаля с телесными травмами. Как рассказала мама, ее сын выпал из окна пятого этажа дома, где они живут.
Сейчас пострадавший проходит лечение. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.
1 ноября трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа. У нее диагностировали множественные травмы, состояние оценили как тяжелое.
С начала года по всей стране из окон выпало более ста детей, 15 из которых погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет.