Трехлетний мальчик выжил после падения из окна в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мальчик выпал из окна жилой пятиэтажки в подмосковном Рошале, сообщает Агентство "Москва".

Ребенка 2 лет и 8 месяцев доставили в НИИ детской хирургии и травматологии в столице из ГКБ Рошаля с телесными травмами. Как рассказала мама, ее сын выпал из окна пятого этажа дома, где они живут.

Сейчас пострадавший проходит лечение. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.

1 ноября трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа. У нее диагностировали множественные травмы, состояние оценили как тяжелое.

С начала года по всей стране из окон выпало более ста детей, 15 из которых погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет.