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В "Матросской Тишине" в Москве умер главарь таганской ОПГ Григорий Рабинович. Об этом сообщила его адвокат Надежда Ерусланова.

"Мне из суда позвонили минут 40 назад. Справку пока еще никто не предоставил. Умер сегодня утром в следственном изоляторе", – приводит ее слова РБК.

Как сообщил изданию источник во ФСИН, тело 67-летнего заключенного обнаружил дежурный СИЗО. При осмотре на нем не обнаружили признаков насильственной смерти. По словам собеседника, предварительной причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Информацию о смерти Рабиновича изданию подтвердили в полиции.

Таганская ОПГ сформировалась в начале 1990-х годов. ФСБ считает, что ее лидерами были Рабинович и бизнесмен Игорь Жирноклеев. По данным СМИ, группировка занималась грабежами и рэкетом, а также собиралась в ресторане "Закарпатские узоры" в районе Таганки, из-за чего и получила свое название. Рабинович был арестован в январе 2019 года по обвинению в убийстве гендиректора "Роспищепрома" Валерия Журавлева в 2008 году.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ). Столичный суд признал Молокоедова виновным по статьям "Создание преступного сообщества", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Вымогательство".