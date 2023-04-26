26 апреля, 22:52Происшествия
Уголовное дело завели после того, как ребенок ранил себя из пистолета в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи завели уголовное дело после того, как ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в Подмосковье. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.
"По предварительным данным, оружие оставил без присмотра кто-то из взрослых", – говорится в публикации.
По данному инциденту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Александру Старикову подготовить доклад о ходе расследования.
Ранее стало известно, что ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в городе Пушкино в Подмосковье. Следователи оперативно приехали на место происшествия, провели осмотр, опросили свидетелей.
По данным подмосковной прокуратуры, ребенок остался без присмотра взрослых и ранил себя в голову. В пресс-службе ведомства уточнили, что его госпитализировали.
Полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках
Читайте также