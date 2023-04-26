Уголовное дело завели после того, как ребенок ранил себя из пистолета в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели уголовное дело после того, как ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в Подмосковье. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, оружие оставил без присмотра кто-то из взрослых", – говорится в публикации.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Александру Старикову подготовить доклад о ходе расследования.

Ранее стало известно, что ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в городе Пушкино в Подмосковье. Следователи оперативно приехали на место происшествия, провели осмотр, опросили свидетелей.

По данным подмосковной прокуратуры, ребенок остался без присмотра взрослых и ранил себя в голову. В пресс-службе ведомства уточнили, что его госпитализировали.

