19:30Происшествия
Трехлетний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Трехлетний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в городе Пушкино в Подмосковье. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по области.
"По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия и организована проверка", – заявили в ведомстве.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают родственников и выясняют обстоятельства случившегося.
По данным подмосковной прокуратуры, ребенок остался без присмотра взрослых и ранил себя в голову. В пресс-службе ведомства уточнили, что его госпитализировали.
"В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
Ранее суд в Московской области арестовал мужчину по обвинению в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери в 2016 году. По данным следствия, обвиняемый 1976 года рождения совершил убийство в СНТ "Телешово" Дмитровского городского округа. Он выстрелил в знакомую из травматического пистолета, а после убил ее семилетнюю дочь.
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