Трехлетний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трехлетний ребенок ранил себя в голову из травматического пистолета в городе Пушкино в Подмосковье. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по области.

"По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия и организована проверка", – заявили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают родственников и выясняют обстоятельства случившегося.

По данным подмосковной прокуратуры, ребенок остался без присмотра взрослых и ранил себя в голову. В пресс-службе ведомства уточнили, что его госпитализировали.

"В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Московской области арестовал мужчину по обвинению в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери в 2016 году. По данным следствия, обвиняемый 1976 года рождения совершил убийство в СНТ "Телешово" Дмитровского городского округа. Он выстрелил в знакомую из травматического пистолета, а после убил ее семилетнюю дочь.