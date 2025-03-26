Собаки насмерть загрызли пенсионерку на кладбище в Дагестане

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Бездомные собаки напали на пенсионерку и насмерть загрызли ее в городе Буйнакске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел 25 марта на территории христианского кладбища. По факту произошедшего возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Как рассказали РИА Новости в МВД Дагестана, полицейским 25 марта поступила информация о пропаже пенсионерки, которая ушла из дома и не вернулась. Правоохранители оперативно начали поиски пожилой женщины, так как она страдала деменцией. Тело 75-летней погибшей нашли вечером того же дня возле кладбища.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что женщина скончалась на месте происшествия. Теперь ведомство проведет проверку, в ходе которой даст оценку уполномоченным органам по соблюдению ими требований закона об ответственном обращении с животными.

Ранее в пермском городе Красновишерске на пенсионерку напала стая бездомных собак. По данным СМИ, женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время она скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

