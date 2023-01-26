Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Уголовное дело завели на охранника московского ТЦ, избившего подростка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

Головинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 203 УК РФ ("Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей").

В ведомстве отметили, что охранник избил 17-летнего юношу ночью 13 ноября 2022 года возле торгового центра на Ленинградском шоссе.

"Юноша сам обратился в больницу за медицинской помощью, после оказания которой был отпущен домой, его здоровью ничего не угрожает", – отмечает следствие.

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также определяют личность охранника.

Ранее сообщалось, что в Якутске правоохранительные органы задержали няню, которую подозревают в избиении двух маленьких детей. В настоящее время с 33-летней женщиной проводятся следственные мероприятия, выясняются детали произошедшего.

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