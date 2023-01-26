Женщина насмерть замерзла по пути на работу в Хабаровском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Женщина замерзла насмерть по пути на работу в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку по факту гибели женщины.

"По информации следствия, 21 января 2023 года четыре человека в условиях короткого светового дня и неблагоприятных погодных условий на снегоходе выехали в сторону рыболовной базы в Николаевском районе Хабаровского края", – сообщили в ведомстве.

Следствие отмечает, что по пути на базу снегоход остановился. Люди решили продолжить путь пешком. Однако одна женщина отстала от группы и погибла из-за низкой температуры. Еще одной женщине и двум мужчинам оказали медицинскую помощь.

В ведомстве заявили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на администрацию Николаевского района Хабаровского края сообщил, что четверо сотрудников рыболовной базы, которые работали на вахте, отправились на работу, проигнорировав сообщения о погодных условиях от МЧС.

В администрации Николаевского района отметили, что работники попали в снежную бурю, потеряли видимость и заблудились.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели эвакуировали 12 жителей России из-за снежного заноса на трассе. Из-за сильной непогоды проблемы с движением возникли на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации.



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