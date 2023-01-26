Экс-подводник из Санкт-Петербурга перевел мошенникам 40 миллионов рублей

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В Санкт-Петербурге 82-летний бывший подводник лишился 40 миллионов рублей из-за звонка мошенников. Об этом сообщает "Лента.ру".

Злоумышленники позвонили пенсионеру и представились работниками Центробанка. Они доложили мужчине, что его якобы пытаются взломать, а потому необходимо перевести все сбережения на другой счет. Поскольку экс-подводник является вип-клиентом банка, ему предложили действовать через личного менеджера.

После общения с ним пенсионер перевел первые 10 миллионов. Далее он совершил еще три перевода по 10 миллионов. При этом пострадавший сообщил в разговоре, что собирается купить станки. Ответить подобным образом ему посоветовал мошенник.

Только после перевода денежных средств пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тысяч рублей. Злоумышленники также представились ей следователем и работником Центробанка.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов предположил, что спортсменка могла стать жертвой мошенников, пребывающих в местах лишения свободы. Кроме того, он отметил, что правоохранители, скорее всего, смогут вычислить злоумышленников.

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