Попавший в ДТП на шоссе Энтузиастов водитель легкового автомобиля скончался в больнице

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура сообщила, что один из пострадавших в ДТП на шоссе Энтузиастов скончался в больнице. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Речь идет о водителе Hundai Solaris.

"Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир находится в тяжелом состоянии", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП на шоссе Энтузиастов. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

На видео, которое опубликовал департамент транспорта, было видно, что удар оказался сильным, машину несколько раз развернуло.

До этого три автомобиля столкнулись в районе дома №50 на Южнобутовской улице. В Дептрансе сообщали, что в результате аварии одна из машин выехала на тротуар.

Два человека пострадали в ДТП на шоссе Энтузиастов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!