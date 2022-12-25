Два человека пострадали при пожаре в квартире в Петербурге

Фото: 78.mchs.gov.ru

Два человека были госпитализированы в результате пожара в квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Одоевского в субботу поздно вечером. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

"В двухкомнатной отдельной квартире <...> происходило горение обстановки", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали 17 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном жилом доме и гараже в селе Еремеево в Башкирии. Площадь возгорания составила более 70 квадратных метров.

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