Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочково во время встречи команд Jersey 53 и "Арсенал III".

Уточняется, что 45-летнему игроку стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что 44-летний игрок любительской хоккейной команды "Легион – 2" Константин Гнездилов скончался после матча в Новосибирске.

Сразу после игры спортсмен почувствовал себя плохо и потерял сознание в раздевалке. Прибывшие на место медики не смогли спасти хоккеиста и констатировали его смерть.

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