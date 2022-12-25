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Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочково во время встречи команд Jersey 53 и "Арсенал III".
Уточняется, что 45-летнему игроку стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер по дороге в больницу.
Ранее сообщалось, что 44-летний игрок любительской хоккейной команды "Легион – 2" Константин Гнездилов скончался после матча в Новосибирске.
Сразу после игры спортсмен почувствовал себя плохо и потерял сознание в раздевалке. Прибывшие на место медики не смогли спасти хоккеиста и констатировали его смерть.
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