25 ноября, 09:15Происшествия
Пассажир проник в тоннель станции "Трубная" метро Москвы
Мужчина рассказал, что хотел набрать в тоннеле воды, однако вскоре работники метрополитена заметили его и вызвали наряд патрульно-постовой службы УВД.
В пресс-службе ведомства добавили, что мужчину привлекли к административной ответственности. Его дело по статье 20.17 КоАП РФ ("Нарушение пропускного режима охраняемого объекта") рассмотрит суд.
Ранее мужчина избил 15-летнего подростка в переходе на станцию "Севастопольская". По версии правоохранителей, между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал бить мальчика по лицу и груди. Нападавшего могут привлечь к ответственности по статье "Побои".
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