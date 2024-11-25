Пассажир проник в тоннель станции "Трубная" метро Москвы

Видео: ГУ МВД России по Москве

Столичные правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который проник в служебную зону в тоннеле станции метро "Трубная". Об этом сообщает Главное управление МВД России по Москве.

Мужчина рассказал, что хотел набрать в тоннеле воды, однако вскоре работники метрополитена заметили его и вызвали наряд патрульно-постовой службы УВД.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчину привлекли к административной ответственности. Его дело по статье 20.17 КоАП РФ ("Нарушение пропускного режима охраняемого объекта") рассмотрит суд.

Ранее мужчина избил 15-летнего подростка в переходе на станцию "Севастопольская". По версии правоохранителей, между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал бить мальчика по лицу и груди. Нападавшего могут привлечь к ответственности по статье "Побои".