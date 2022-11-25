Глава СК поручил проверить сведения о попытке захвата квартиры пенсионерки из Москвы

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о попытке неизвестных обмануть пенсионерку в столице и завладеть ее квартирой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову организовать процессуальную проверку по факту возможного нарушения прав пенсионерки", – заявили в Следственном комитете.

Ранее в СМИ сообщалось, что неизвестные обратились к 76-летней москвичке, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что женщине нужно срочно продать квартиру, после чего отправили ее в санаторий.

Когда пенсионерка вернулась, дверные замки на квартире были сменены.

В начале ноября правоохранители задержали сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД по уголовному делу о хищении 3,5 миллиона рублей. Сообщалось, что мужчина снял их с карты умершей женщины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!