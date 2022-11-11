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В Москве эксперта МВД обвинили в краже 3,5 млн руб со счета умершей женщины – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве правоохранители задержали сотрудника экспертно-криминалистического центра МВД по уголовному делу о хищении 3,5 миллиона рублей с банковской карты умершей женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что в марте в полицию обратилась москвичка, которая заявила о пропаже данной суммы с банковского счета ее родственницы, скончавшейся в 2021 году. Она пояснила, что должна была получить эти деньги как наследница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").
"Предварительно установлено, что к краже причастен сотрудник ЭКЦ. Вероятно, еще год назад во время выезда на место гибели женщины он и похитил карту", – отметил собеседник агентства.
По его словам, сотрудника задержали 9 ноября. Мужчине уже предъявили обвинение.
Ранее в Подмосковье, Краснодарском крае и Крыму задержали членов организованной преступной группировки, подозреваемых в краже денег со счетов умерших людей через личные кабинеты банков. По данным полиции, фигуранты могли похитить таким образом около 60 миллионов рублей.
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