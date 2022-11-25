Полуторамесячный ребенок скончался в больнице Новосибирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи возбудили уголовное дело после смерти полуторамесячного мальчика в больнице села Чистоозерное в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 18 ноября мальчика доставили в одну из больниц с признаками ОРВИ. Спустя некоторое время ребенок скончался в медучреждении. В социальных сетях появилась запись, сделанная якобы от имени матери умершего ребенка. Она рассказала, что 21 ноября младенец попал в реанимацию, где скончался через несколько часов. Родители обвинили анестезиолога в том, что тот пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения.

На видео, которое прикреплено к записи, врач признался, что пытался помочь ребенку, когда находился в состоянии похмелья. По его словам, у врачей возникла проблема с постановкой младенцу катетера.

Следователи возбудили по факту произошедшего дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). В рамках расследования назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти мальчика.

Региональная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку. Ведомство также проконтролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее СМИ сообщили, что в Дагестане ребенок опрокинул на себя чайник и получил ожоги. Родители мальчика якобы отказались от стационарного лечения и отвели его к знахарям, однако через несколько дней пострадавший скончался. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти ребенка.



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