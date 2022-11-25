СК возбудил уголовное дело после крушения параплана в Краснодарском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели двух человек в результате падения параплана в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибли пилот 1976 года рождения и пассажир 1990 года рождения. Сотрудники СК провели осмотр места крушения, изъяли образцы топлива и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев ЧП.

Параплан упал на легковой автомобиль в четверг, 24 ноября. Машина получила повреждения.

Региональная прокуратура пришла к предварительному выводу о том, что водитель параплана не справился с управлением, что стало причиной происшествия.

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