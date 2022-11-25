Мужчина умер на могиле супруги на кладбище в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Бусиновском кладбище в Москве скончался мужчина 1962 года. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

"Опрошенная сотрудниками женщина пояснила, что москвич 1962 года рождения пришел на могилу своей супруги", – говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что во время посещения кладбища мужчине стало плохо. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Бескудниковском бульваре обнаружили тело женщины 1945 года рождения. Ее сын рассказал полицейским, что в последний раз виделся с матерью в ноябре 2021 года.

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