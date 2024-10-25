Движение на трассе М-11 "Нева" в Тверской области восстановлено по одной полосе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение транспорта на 272-м километре трассы М-11 "Нева" восстановлено по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тверской области.

Проезд на данном участке трассы в Тверской области пришлось перекрыть из-за столкновения двух грузовиков. Инцидент произошел вблизи деревни Заболотье. В аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками. Оба транспортных средства после столкновения воспламенились.

В результате один человек пострадал. Для водителей был организован объезд по трассе М-10, однако спустя время огнеборцам удалось потушить возгорание, в этом были задействованы 28 специалистов и 7 единиц техники.

