Прокуратура проверяет видео с подростком, висящим на окне школы в Красногорске

Фото: телеграм-канал SHOT

Подмосковная прокуратура начала проверку после публикации видео с подростком, висящим на окне второго этажа одной из школ Красногорска. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Предварительно установлено, что событие, изображенное на видеозаписи, произошло сегодня примерно в 14:00 в средней общеобразовательной школе городского округа Красногорск", – говорится в сообщении.

Сам школьник пояснил, что расстроился из-за полученной неудовлетворительной оценки и попытался уйти домой, однако охранник не позволил ему покинуть учебное учреждение. Тогда подросток попытался уйти, спустившись через окно, но испугался.

"Учителя помогли ему взобраться обратно. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на вызов, оснований для госпитализации подростка не нашли", – пояснили в прокуратуре.

В рамках проверки ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнения законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку видео, на котором двое подростков жарят зефир у Вечного огня на мемориале Славы Великой Отечественной войны в подмосковном Звенигороде. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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