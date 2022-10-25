В РИА Новости назвали фейком заявления СБУ о задержании "представителей агентства"

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Медиагруппа "Россия сегодня" назвала фейком информацию о задержании в Николаеве якобы работающих с местным подпольем "связных" и "представителей" РИА Новости. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства.

"Заявление СБУ об обнаружении "представителей РИА Новости" в Николаеве – новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве", – заявили в медиагруппе.

РИА Новости не направляло сотрудников в Николаев. В агентстве также отметили, что в штатном расписании данного СМИ нет позиции "связного". Информацию из города информагентство получало от местных жителей.

В медиагруппе "Россия сегодня" подчеркнули, что своим заявлением СБУ преследует цель предъявить начальству "охоту на ведьм".

Ранее Служба безопасности Украины объявила, что в Николаеве были задержаны законспирированные агенты спецслужб РФ и два организатора подполья. Кроме того, были выявлены связные, которыми в ведомстве обозначили неназванных представителей РИА Новости.

До этого глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что больше 100 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил России возбудили после начала спецоперации на Украине.

Кроме того, российские правоохранители пресекли еще порядка 4,5 тысячи административных правонарушений, связанных с недостоверным информированием о действиях ВС РФ.

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