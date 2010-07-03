СК проверит данные о мошенничестве с квартирами в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку информации о мошенничестве при приобретении долей в столичных квартирах.

Как сообщили Агентству "Москва" в управлении СК по городу, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК сослались на телесюжет СМИ, согласно которому группа мошенников обманным путем заполучает доли в квартирах. Затем они угрозами заставляют отказываться от других долей.

Так, мошенники обманным путем заполучили долю в квартире 80-летней пенсионерки, после этого женщина стала получать угрозы с требованием продать оставшуюся долю.

Помимо этого в сюжете приводится пример другой пострадавшей женщины по аналогичной схеме. При этом подозреваемой называется женщина-риелтор.

Ранее полиция задержала пятерых телефонных мошенников, которые похитили 12 миллионов рублей у пенсионеров.