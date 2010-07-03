СК проводит обыски из-за мошенничества в медцентрах

Фото: СК РФ

Следователи проводят обыски в нескольких медицинских центрах Санкт-Петербурга, а также по нескольким адресам в Москве. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Возбуждено 12 уголовных дел о покушении на мошенничество и мошенничестве. По версии следствия, в Петербурге под единым руководством долгое время работали организованные преступные группы, которые создали на территории города фиктивные медицинские центры. В релизе СК в числе подозрительных медучреждений названы "АнгелМед" (ООО "Ангелмед-Лесная"), центр "Роял Клиник" (ООО "Центр Косметики"), центр "Верба" (ООО "Верба") и "Ювента" (ООО "Гермес").

Сотрудники клиник убеждали пожилых пациентов в наличии у них тяжелых и смертельных заболеваний и необходимости лечения. Если клиенты не могли оплатить услуги, их принуждали брать кредиты.

Общий ущерб на данный момент оценивается в 1,5 миллиона рублей. По данным МВД, в Санкт-Петербурге пострадали порядка 200 человек – каждый из них потерял от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

На допрос в правоохранительные органы доставлены 11 человек. Следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности.

В мае полицейские задержали в Москве группу мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Мошенники под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.

