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25 июня, 15:07

Происшествия

Участник СВО приговорен к 5 годам заключения в Киргизии

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника СВО на стороне РФ, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Об этом заявили в Ошском областном суде, передает РИА Новости.

По данной судебной инстанции, кыргызстанца М. К. приговорили к заключению с конфискацией имущества по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства".

В суде уточнили, что, как правило, наказание по этой статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией. Однако ввиду 30-летия принятия Конституции Киргизии и 75-летия Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания, согласно закону о помиловании. В свою очередь, обвиняемый подал апелляцию на приговор районного суда в Ошский областной суд.

Ранее гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его задержали в Москве по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности РФ. В отношении француза возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

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