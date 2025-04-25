Четыре ребенка пострадали при детонации страйкбольной гранаты в школе Севастополя

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Четыре ребенка пострадали в результате детонации страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, детонация гранаты, которую принес ученик, произошла во время группового занятия в актовом зале. Дети обратились за помощью к прибывшим медикам. На месте работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в гостинице "Восход" в Москве. В результате ЧП никто не пострадал. Мужчина также ворвался в номер, в котором находились женщина и ребенок.

При задержании сотрудниками Росгвардии злоумышленник напал на правоохранителя. Однако в конечном счете он был доставлен в отдел полиции.