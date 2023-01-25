Мужчина, напавший с ножом в поезде в Германии, был палестинцем без гражданства – СМИ

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Мужчина, совершивший нападение с ножом в поезде в Германии – палестинец без гражданства, которого отпустили из-под стражи неделю назад. Об этом сообщает телеканал Welt.

Согласно информации телеканала, преступнику 33 года, его зовут Ибрагим. Палестинец приехал в Германию в 2014 году, сперва он жил в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, а затем переехал в Шлезвиг–Гольштейн. В 2016 году, утверждает издание, он получил статус лица, находящегося под защитой государства. Подобный статус выдается тем лицам, которые не могут быть признаны беженцами, но которым грозит опасность на родине.

Телеканал уточняет, что мужчина уже несколько раз совершал преступления с применением насилия. По данным издания, он находился под стражей еще неделю назад до нападения.

Злоумышленник был задержан в Брокштедте, и сейчас находится в больнице под охраной стражей правопорядка, сообщает Welt. Мотивы преступления на данный момент устанавливаются, полиция не исключает, что мужчина имеет проблемы с психикой.

Мужчина совершил нападение с ножом в среду, 25 января, в поезде, который следовал по маршруту Киль – Гамбург. В результате происшествия два человека скончались и пятеро были ранены. Злоумышленник также ранил ножом и сам себя.

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