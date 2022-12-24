24 декабря, 21:50Происшествия
Открывшего стрельбу в Париже пенсионера перевели в психиатрическую больницу – СМИ
Фото: AP/Lewis Joly
69-летнего пенсионера, который открыл стрельбу возле курдского культурного центра в Париже, перевели в психиатрическую больницу при префектуре. Об этом сообщает телеканал BFM.
По данным СМИ, состояние здоровья мужчины не позволяет держать его в следственном изоляторе.
69-летний мужчина открыл стрельбу возле курдского культурного центра на улице Энгиен в районе площади Республики 23 декабря. В результате происшествия погибли три человека. Еще один человек находится в критическом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.
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