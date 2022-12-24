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Тело пропавшей в октябре беременной женщины нашли в овраге под Волгоградом – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Дубовском районе Волгоградской области обнаружили тело местной жительницы, пропавшей более двух месяцев назад. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает портал V1.ru.
По информации издания, в последний раз 35-летнюю Ирину Виноградову видели 14 октября у здания столовой в Тракторозаводском районе города. К ее поискам подключили отряды волонтеров.
"Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить", – приводится в публикации комментарий представителя экстренных служб.
Следственный комитет и другие органы пока не делали заявлений относительно данной информации.
Ранее сообщалось, что в бытовке в Останкинском районе столицы был найден труп 36-летней женщины с телесными повреждениями.
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