Тело пропавшей в октябре беременной женщины нашли в овраге под Волгоградом – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дубовском районе Волгоградской области обнаружили тело местной жительницы, пропавшей более двух месяцев назад. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает портал V1.ru.

По информации издания, в последний раз 35-летнюю Ирину Виноградову видели 14 октября у здания столовой в Тракторозаводском районе города. К ее поискам подключили отряды волонтеров.

"Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить", – приводится в публикации комментарий представителя экстренных служб.

Следственный комитет и другие органы пока не делали заявлений относительно данной информации.

Ранее сообщалось, что в бытовке в Останкинском районе столицы был найден труп 36-летней женщины с телесными повреждениями.

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