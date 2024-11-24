24 ноября, 19:56Происшествия
СК проводит проверку после травмирования парашютистов в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования парашютистов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, мужчины получили различные травмы при прыжке с парашютом. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
"Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее парашютист погиб в ходе тренировочного прыжка в Ленинградской области. Инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. Предварительно, причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта.