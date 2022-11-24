Двухлетняя девочка выпила чистящее средство в детсаду Хабаровска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двухлетнюю девочку доставили в больницу после того, как она выпила дезинфицирующее средство в детсаду Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, утром 23 ноября девочка взяла бутылку, которая стояла в открытом доступе, и попробовала ее содержимое. Девочка получила химический ожог, однако ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в детсаду № 262. Заведующая учреждением рассказала, что воспитателем является молодая женщина, которая работает в организации с апреля 2022 года. По ее мнению, педагог превысила свои полномочия.

Женщина пояснила, что в детсадах есть строгая регламентация применения моющих и чистящих средств.

"Разработаны инструкции, есть отдельное помещение, где разводятся дезинфицирующие средства, есть медперсонал, журнал выдачи средств. В этом случае сработал человеческий фактор – превышение должностных обязанностей. Воспитатель самостоятельно взял средство, чтобы его развести в группе", – говорится в сообщении.

Воспитателя отстранили от должности на время расследования, отметила заведующая детсадом.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик пострадал в центре Москвы из-за распыления перцового баллончика на детской площадке. Москвичка рассказала, что гуляла с мужем и детьми на детской площадке на 2-й Дубровской улице. К семье подошли незнакомые мужчины, один из которых начал снимать их на телефон. Женщина попросила прекратить съемку, а ее муж взял одного из незнакомцев за руку, на что тот без предупреждения распылил перцовый баллончик ему в лицо.



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